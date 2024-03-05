​В «Барселоне» возникло беспокойство из-за Педри

На выходных полузащитник Педри угодил в лазарет «Барселоны» из-за мышечной травмы бедра. В обычных условиях срок восстановления игрока составил бы полтора месяца, однако речь идёт о рецидиве. По ходу нынешнего сезона эта проблема возникла уже в третий раз.

Как сообщает AS, в «Барселоне» обеспокоены очередным рецидивом и считают ситуацию крайне опасной. В клубе не берутся ничего говорить о сроках восстановления Педри.

Ранее появлялась информация о том, что Педри может пропустить остаток сезона 2023/2024.

В нынешнем сезоне Педри поучаствовал в 24 матчах. В них 21-летний полузащитник забил два гола и отдал четыре голевых паса на партнёров.