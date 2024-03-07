Хави – о матче «Реал» – «РБ Лейпциг»: «В футболе не всегда побеждает сильнейший»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес намекнул на то, что мадридский «Реал» вчера не по делу прошёл в четвертьфинал Лиги чемпионов. Напомним, в ответной игре ⅛ финала с «РБ Лейпцигом» «королевский клуб» сыграл вничью 1:1. В первом матче команда Карло Анчелотти минимально победила 1:0, за счёт чего и завоевала путёвку в четвертьфинал.

«Мы тоже иногда выигрывали матчи, где того не заслуживали. Величие футбола заключается в том, что не всегда побеждает сильнейший», – сказал Хави на пресс-конференции.

У «Барселоны» будет возможность выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов в ближайший вторник. Для этого нужно обыграть «Наполи».