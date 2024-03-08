«Барселона» может отказаться от кандидатур двух известных тренеров

В «Барселоне» продолжаются поиски замены Хави Эрнандесу, уходящему по окончании сезона.

Одним из основных претендентов на пост назывался Ханс-Дитер Флик, не имеющий работы после увольнения из сборной Германии. Немецкий специалист, по данным различных источников, готов работать в «Барселоне», и Жоан Лапорта всерьёз рассматривает его кандидатуру, однако в последнее время интерес клуба к экс-рулевому «Баварии» остыл, докладывает журналист Тони Хуанмарти.

То же самое, как информирует источник, касается и Роберто де Дзерби («Брайтон»), который, судя по всему, не до конца убедил руководство «Барселоны».