Лапорта одобрил приоритетную кандидатуру Деку на пост нового тренера «Барселоны»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта одобрил приоритетную кандидатуру спортивного директора Деку на пост нового тренера команды. Речь идёт о Луисе Энрике, который ранее возглавлял «сине-гранатовых» с 2014 по 2017 год.

Как сообщает журналист Санти Хименес, Энрике действительно является приоритетным кандидатом для «Барселоны». В настоящий момент Луис испытывает проблемы во главе французского «ПСЖ», руководство которого не совсем довольно результатами команды.

Напомним, летом тренер «Барселоны» Хави Эрнандес оставит свой пост. Об этом специалист официально объявил в конце января.