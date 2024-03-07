Араухо: «Победа в Лиге чемпионов – это мечта не только для меня, но и для всей команды»

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо рассказал, насколько важной была бы для его команды победа в Лиге чемпионов. На следующей неделе «сине-гранатовые» примут у себя дома «Наполи» в рамках ответного матча ⅛ финала. Первый поединок в Италии завершился вничью 1:1.

«Победа в Лиге чемпионов – это мечта не только для меня, но и для всей команды. Тем не менее, нам нужно идти шаг за шагом. В настоящий момент мы сфокусированы только на матче с «Наполи», – цитирует Араухо Barca Universal.

Напомним, «Барселона» в последний раз выигрывала Лигу чемпионов в сезоне-2014/15 под руководством Луиса Энрике.