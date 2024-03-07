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Чемпионат Испании. Ла Лига

Араухо: «Победа в Лиге чемпионов – это мечта не только для меня, но и для всей команды»

07 Марта 2024 • 11:55 Комментировать
Барселона
...
Мальорка
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08.03 23:00

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо рассказал, насколько важной была бы для его команды победа в Лиге чемпионов. На следующей неделе «сине-гранатовые» примут у себя дома «Наполи» в рамках ответного матча ⅛ финала. Первый поединок в Италии завершился вничью 1:1.

«Победа в Лиге чемпионов – это мечта не только для меня, но и для всей команды. Тем не менее, нам нужно идти шаг за шагом. В настоящий момент мы сфокусированы только на матче с «Наполи», – цитирует Араухо Barca Universal.

Напомним, «Барселона» в последний раз выигрывала Лигу чемпионов в сезоне-2014/15 под руководством Луиса Энрике.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Араухо

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БАРСЕЛОНА МАЛЬОРКА
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