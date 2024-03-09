Хави ответил на вопрос о травме Рафиньи

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился информацией о новом повреждении вингера Рафиньи Диаса.

27-летний игрок покинул поле по ходу первого тайма матча против «Мальорки» – вместо бразильца вышел Фермин Лопес. Встреча завершилась минимальной победой каталонцев благодаря голу Ламина Ямаля, забитому на 73-й минуте.

«Замена Рафиньи была совершена из предосторожности. Он просто получил сильный удар, это не травма. Я не думаю, что кто-либо из наших игроков сегодня травмировался», – передаёт Barca Universal комментарии Хави.

Уже 12 марта «Барселоне» предстоит провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи».