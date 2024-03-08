Физиотерапевт рассказал о сроках восстановления Педри

Полузащитник «Барселоны» Педри получил очередную травму, из-за которой рискует не сыграть на Евро-2024.

21-летний игрок угодил в лазарет, получив повреждение во встрече Ла Лиги с «Атлетиком» Бильбао, которая прошла 3 марта. Как известно, при хирургическом вмешательстве хавбеку предстоит длительная реабилитация – он может пропустить остаток клубного сезона и даже предстоящий чемпионат Европы.

«Срок восстановления после операции на этой мышце составляет четыре месяца. Педри очень хочет сыграть на Евро, что исключает возможность хирургического вмешательства, но для такого футболиста, как он, думаю, эта мера могла бы сработать хорошо», – цитирует Barca Universal физиотерапевта Хоакина Пеньяльвера.