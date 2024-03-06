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Педри рискует пропустить Евро-2024

06 Марта 2024 • 00:45 Комментировать
Барселона
...
Мальорка
08.03 23:00

Полузащитник «Барселоны» Педри может не сыграть на предстоящем чемпионате Европы из-за травмы.

21-летний футболист получил повреждение в недавнем матче против «Атлетика» Бильбао. Ранее сообщалось, что травма может оказаться серьёзной, однако игрок планирует отказаться от хирургического вмешательства. По обновлённой информации Bar Canaletes, Педри уговаривают согласиться на операцию, чтобы избежать проблем в будущем. Весьма вероятно, что хавбек не только не сможет сыграть за «Барселону» в оставшихся матчах текущего сезона, но и не поможет сборной Испании на Евро-2024.

На счету Педри два забитых гола и четыре результативные передачи в 24 поединках за «сине-гранатовых» в нынешней кампании.

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БАРСЕЛОНА МАЛЬОРКА
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