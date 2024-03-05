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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тренер «Спортинга» может возглавить испанский гранд

05 Марта 2024 • 20:58 Комментировать
Барселона
...
Мальорка
08.03 23:00

«Барселона» продолжает поиски нового главного тренера на следующий сезон.

По информации Independent, руководство каталонского клуба рассматривает наставника лиссабонского «Спортинга» Рубена Аморима как одного из кандидатов на вакантную летом должность.

Напомним, нынешний главный тренер «Барселоны» Хави покинет свой пост по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что 39-летний Аморим находится в списке интересов «Челси» и «Ливерпуля». СМИ также отмечали, что у него в контракте прописаны отступные в размере 30 млн евро.

«Барселоне» в текущем сезоне Ла Лиги набрала 58 очков и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на восемь баллов.

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