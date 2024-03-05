Хави могут уволить, если «Барселона» не пройдёт «Наполи»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес может потерять свою работу до конца нынешнего сезона. По информации от журналиста Хави Мигеля, это может произойти, если «сине-гранатовые» не выйдут в четвертьфинал Лиги чемпионов. В ответном матче ⅛ финала «Барселона» примет у себя дома итальянский «Наполи». Первая игра завершилась вничью 1:1.

Источник сообщает, что выход в четвертьфинал Лиги чемпионов считается очень важным для «Барселоны», поэтому в случае неудачи Хави могут уволить досрочно. Напомним, тренер и так объявил о своём решении покинуть команду по окончании этого сезона.