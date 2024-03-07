Хави: «Тер Штеген – лучший вратарь в истории «Барселоны» наряду с Вальдесом»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, кого считает лучшим голкипером в истории клуба. Выбор специалист остановился на нынешнем основном вратаре «сине-гранатовых».

«Тер Штеген – лучший голкипер в истории «Барселоны» наряду с Вальдесом. Марк-Андре является капитаном и отважной личностью. Это капитан с большой буквы», – сказал Хави на пресс-конференции.

Напомним, в конце осени тер Штеген получил травму спины и перенёс операцию, из-за которой пропустил довольно длительный срок. Недавно опытный немец восстановился и вернул себе место в стартовом составе.