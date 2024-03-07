Хави оценил игру «Мальорки» в этом сезоне

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес оценил выступления «Мальорки» в нынешнем сезоне. Напомним, завтра «сине-гранатовые» отправятся на выезд к команде, которая в настоящий момент находится на 15 месте в чемпионате Испании.

«Мальорка проводит великолепный сезон, команда добралась до финала Кубка Испании. Под проницательным руководством Хавьера Агирре они выстроили замечательную оборону из 5 защитников, поэтому завтрашняя игра станет для нас большим испытанием. Нам предстоит сыграть против очень грозного соперника», – сказал Хави на пресс-конференции.

«Барселона» отстаёт от лидирующего «Реала» на 8 очков в турнирной таблице Ла Лиги.