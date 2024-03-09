​Хави: «Сделаем всё возможное против «Наполи»

В Испании начались матчи двадцать восьмого тура Ла Лиги, каталонская «Барселона» обыграла в домашнем матче «Мальорку», а единственный мяч встречи забил Ламин Ямаль. События прошедшей игры прокомментировал наставник каталонского суперклуба Хави Эрнандес.

Я всегда настроен оптимистично, хотя мы в непростой ситуации. Эта победа должна придать сил перед матчем с «Наполи». Видел ли я сегодняшний матч «Наполи»? Нет, еще не видел. Сделаем все возможное для выхода в четвертьфинал, - заявил Хави в послематчевом интервью.

Матч с итальянской командой состоится уже во вторник.