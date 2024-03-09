Хави отреагировал на слова тренера «Мальорки», сравнившего Ямаля с Месси

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес не одобрил сравнения Ламина Ямаля с Лионелем Месси.

16-летний вундеркинд забил единственный гол в пятничном матче Ла Лиги против «Мальорки». После завершения встречи рулевой гостей Хавьер Агирре признался, что Ямаль напомнил ему Месси. Журналисты попросили Хави прокомментировать это заявление.

«Я понимаю суть, но думаю, что их не следует сравнивать. Любой проиграет в сравнениях с Месси – мы говорим о лучшем игроке в истории этого вида спорта, поэтому сравнивать с ним кого-либо нет смысла», – цитирует Barca Universal Хави.

В активе Ламина Ямаля шесть голов и семь ассистов в 37 матчах за «Барселону» в текущем сезоне.