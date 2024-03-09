«Барселона» снова потеряла Рафинью из-за травмы

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас получил очередную травму.

Бразилец, вышедший в стартовом составе «сине-гранатовых» в матче Ла Лиги против «Мальорки», был заменён из-за повреждения уже на 37-й минуте – его место занял Фермин Лопес. Пока неизвестно, насколько серьёзна проблема травма 27-летнего игрока.

Ранее Рафинья Диас выбывал из строя в связи с травмами уже дважды по ходу текущего сезона: футболист провёл в лазарете почти весь октябрь, а также отсутствовал с середины января до начала февраля.

На сайте LiveResult проходит текстовая онлайн-трансляция матча «Барселона» – «Мальорка». Команды так и не открыли счёт к моменту ухода на перерыв.