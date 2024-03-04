Маркос Алонсо скоро вернётся к тренировкам с «Барселоной»

Левый защитник «Барселоны» Маркос Алонсо приближается к возвращению на поле после травмы.

33-летний футболист не выходил на поле с начала ноября из-за повреждения спины. По обновлённым данным журналиста Рохера Торельо, процесс восстановления Алонсо близок к завершению – игрок почти залечил травму. Ожидается, что в скором времени испанец приступит к полноценным тренировкам в общей группе.

Маркос Алонсо принял участие в семи матчах «Барселоны» в нынешнем сезоне. Контракт защитника завершается по окончании кампании.

Свой следующий матч «сине-гранатовые» проведут 8 марта – соперником будет «Мальорка».