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Маркос Алонсо скоро вернётся к тренировкам с «Барселоной»

04 Марта 2024 • 21:46 Комментировать
Барселона
...
Мальорка
08.03 23:00

Левый защитник «Барселоны» Маркос Алонсо приближается к возвращению на поле после травмы.

33-летний футболист не выходил на поле с начала ноября из-за повреждения спины. По обновлённым данным журналиста Рохера Торельо, процесс восстановления Алонсо близок к завершению – игрок почти залечил травму. Ожидается, что в скором времени испанец приступит к полноценным тренировкам в общей группе.

Маркос Алонсо принял участие в семи матчах «Барселоны» в нынешнем сезоне. Контракт защитника завершается по окончании кампании.

Свой следующий матч «сине-гранатовые» проведут 8 марта – соперником будет «Мальорка».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Маркос Алонсо

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БАРСЕЛОНА МАЛЬОРКА
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