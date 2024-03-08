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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тер Штеген – третий в истории неиспанский игрок с 400+ матчами за «Барселону»

08 Марта 2024 • 23:14 Комментировать
Барселона
1:0
Мальорка
1 1.48 X 4.60 2 6.90
2-й тайм

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген проводит свой 400-й матч за «Барселону».

Немецкий футболист достиг исторической отметки сегодня, выйдя в старте «сине-гранатовых» в матче Ла Лиги против «Мальорки». Как сообщает Opta, тер Штеген стал лишь третьим в истории игроком не из Испании, преодолевшим показатель в 400 игр за «Барселону» во всех турнирах. До нынешнего вратаря каталонцев это удавалось только аргентинцу Лионелю Месси (778 матчей) и бразильцу Дани Алвесу (408).

Марк-Андре тер Штеген выступает за «Барселону» с 2014 года. В общей сложности он пропустил 388 голов в цветах гранда Ла Лиги в предыдущих 399 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Дани Алвес Марк-Андре Тер Штеген ещё теги

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БАРСЕЛОНА МАЛЬОРКА
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