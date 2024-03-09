​Тренер «Мальорки»: «Хочу поаплодировать своим игрокам»

В Испании начались матчи двадцать восьмого тура Ла Лиги, каталонская «Барселона» обыграла в домашнем матче «Мальорку» благодаря забитому незадолго до конца игры мячу. Несмотря на поражение, Хавьер Агирре, наставник островитян, нашел теплые слова для своих игроков и похвалил их за усердие.

- Несмотря на победу, я хочу поаплодировать своей команде, она сделала большое усилие. Надо смотреть на вещи положительно и извлекать хорошее из матчей, - заявил Хавьер Агирре в послематчевом интервью.

В следующем туре чемпионата «Мальорке» предстоит сыграть с «Гранадой».