«Барселона» в последние дни вела переговоры с агентом Флика, но решение ещё не принято

Каталонская «Барселона» в последние дни вела переговоры с агентом Пини Захави, который представляет интересы бывшего тренера «Баварии» Ханса-Дитера Флика. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, «сине-гранатовые» всё ещё не приняли окончательное решение, так как рассматривают сразу нескольких кандидатов на замену Хави Эрнандесу.

Напомним, приоритетным вариантом для продолжения карьеры Флик считает получение работы в «Барселоне». Бывший тренер сборной Германии также рассматривает возможность возглавить какой-нибудь клуб из Английской премьер-лиги.

«Барселона» также рассматривает таких кандидатов, как Роберто де Дзерби, Луис Энрике и Томас Тухель.