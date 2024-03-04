Деку определился, кого хочет видеть новым тренером «Барселоны»

Спортивный директор «Барселоны» Деку определился с приоритетным кандидатом на пост нового тренера команды. По информации от Carrusel Deportivo, бывший игрок сборной Португалии хочет видеть на посту наставника «сине-гранатовых» Луиса Энрике, который ныне возглавляет «ПСЖ».

Напомним, испанец ранее работал во главе «Барселоны» с 2014 по 2017 год. За этот срок специалист дважды выигрывал с командой чемпионат Испании, а также приводил «сине-гранатовых» к победе в Лиге чемпионов.

Энрике в данный момент испытывает проблемы в «ПСЖ», поэтому его будущее находится под вопросом. «Барселона» хочет воспользоваться ситуацией и переманить тренера.