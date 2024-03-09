Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Ямаль: «Пришлось много работать»

09 Марта 2024 • 01:13 Комментировать
Барселона
1:0
Мальорка

В Испании начались матчи двадцать восьмого тура Ла Лиги, каталонская «Барселона» обыграла в домашнем матче «Мальорку», а единственный мяч встречи забил Ламин Ямаль. После игры юное дарование каталонского суперклуба прокомментировало свой успех. Ямаль отметил, что для гола пришлось приложить много труда:

Доволен победой, рад за себя и за команду. Пришлось много работать в этом матче. Гол облегчил нашу задачу, сейчас нам надо думать о матче Лиги чемпионов с «Наполи», - заявил Ямаль в послематчевом интервью.

В следующем туре чемпионата «Барселоне» предстоит сыграть с мадридским «Атлетико».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ламин Ямаль

Новости по матчу

Сегодня, 09 Марта
01:26
Хави ответил на вопрос о травме Рафиньи
01:22
​Тренер «Мальорки»: «Хочу поаплодировать своим игрокам»
01:19
Хави похвалил Кубарси
01:17
​Хави: «Трудовая победа»
01:15
​Хави: «Сделаем всё возможное против «Наполи»
01:13
​Ямаль: «Пришлось много работать»
01:08
«Барселона» впервые в сезоне не пропустила в трёх матчах кряду
00:57
«Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» 8
00:14
Голкипер «Мальорки» отразил 9 пенальти с сезона-2019/20 – рекорд топ-5 лиг
00:02
«Барселона» снова потеряла Рафинью из-за травмы 2
08 Марта
23:37
«Барселона» может отказаться от кандидатур двух известных тренеров
23:23
18-летний Гиу впервые вышел в старте «Барселоны» в Ла Лиге
23:14
Тер Штеген – третий в истории неиспанский игрок с 400+ матчами за «Барселону»
22:30
«Барселона» - «Мальорка»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 9
02:47
Агирре: «Не бывает удобных моментов для встречи с «Барселоной»
02:33
Физиотерапевт рассказал о сроках восстановления Педри
02:22
Барселона - Мальорка: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:42
Интересный прогноз и ставка на матч Барселона – Мальорка чемпионата Испании – 8 марта 2024
00:05
Прогноз на точный счёт матча Барселона — Мальорка Ла Лиги — 8 марта 2024
07 Марта
23:24
«Тоттенхэм» намерен переманить юного игрока «Барселоны»
22:50
«Барселона» может расстаться с Иньиго Мартинесом
21:17
«Барселона» рассматривает Гринвуда как недорогой вариант усиления атаки
18:14
Хави назвал лучшего президента в истории «Барселоны»
16:26
Хави объяснил, как Роке может заслужить игровые минуты
15:56
Хави – о матче «Реал» – «РБ Лейпциг»: «В футболе не всегда побеждает сильнейший» 53
15:50
«Манчестер Сити» намерен продать Канселу, клуб не собирается вновь отдавать игрока в аренду
15:34
Хави ответил, сможет ли Педри сыграть на Евро-2024
15:30
У Хави спросили, что он думает о возможном возвращении Энрике в «Барселону»
15:25
Хави оценил игру «Мальорки» в этом сезоне
15:15
«Барселона» в последние дни вела переговоры с агентом Флика, но решение ещё не принято
12:00
Араухо: «Мы отдадим все силы для того, чтобы пройти «Наполи»
11:55
Араухо: «Победа в Лиге чемпионов – это мечта не только для меня, но и для всей команды»
11:48
Энрике не хочет покидать «ПСЖ», несмотря на интерес «Барселоны»
06 Марта
22:38
Президент «Барселоны» заявил, что дал бы Араухо пожизненный контракт
22:11
​В «Барселоне» есть сомнения по будущему топ-защитника
22:02
​Канселу выразил желание остаться в «Барселоне» 1
17:24
«Барселона» связалась с Артетой
16:25
«Атлетико» одобрил продление аренды Фелиша в «Барселоне»
16:24
Окружение Роке недовольно игровым временем нападающего в «Барселоне»
14:44
Педри должен восстановиться к эль-класико
14:26
«Барселоне» предложили подписать Дибалу
12:12
Де Дзерби остаётся приоритетным кандидатом для «Барселоны»
10:44
«ПСЖ» всё ещё хочет купить Гави
00:45
Педри рискует пропустить Евро-2024 1
05 Марта
23:18
«Барселона» планирует выкупить только одного из пары Фелиш – Канселу 2
22:25
Луис Энрике принял решение по «Барселоне» 1
22:02
Гримальдо: «Считаю Месси лучшим в истории» 1
20:58
Тренер «Спортинга» может возглавить испанский гранд
18:06
«Барселона» начала переговоры с Кубарси по новому контракту
16:58
Игрок «Барселоны» Рафинья интересен «Челси» и «Ньюкаслу»
16:30
​В «Барселоне» возникло беспокойство из-за Педри
14:32
Ферран Торрес должен быть готов к матчу с «Наполи»
11:54
Лапорте нравится немецкая школа тренеров, «Барселона» рассматривает трёх кандидатов
11:36
Хави могут уволить, если «Барселона» не пройдёт «Наполи»
10:58
Лапорта одобрил приоритетную кандидатуру Деку на пост нового тренера «Барселоны» 5
10:45
Журналист Хави Торрес: «Барселона» должна посоветоваться с Гвардиолой по поводу нового тренера» 2
04 Марта
21:46
Маркос Алонсо скоро вернётся к тренировкам с «Барселоной»
15:20
Стало известно, сколько пропустят Педри и де Йонг из-за травм
14:08
Ферран Торрес находится на финальной стадии восстановления
11:37
Педри не потребуется операция, игрок надеется вернуться до конца сезона
11:14
Деку определился, кого хочет видеть новым тренером «Барселоны» 2
03 Марта
15:00
Тухель рассмотрит вариант с «Барселоной» только при одном условии 7
02 Марта
16:41
Хави рассказал о состоянии Фелиша
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
В состав «Барселоны» возвращается важный футболист Названа команда, которую может возглавить Клопп ​Названы три кандидата на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» - есть неожиданная фамилия Мерсон назвал игрока, который принесёт «Ливерпулю» победу над «Манчестер Сити» «Он мне не нужен»: Гвардиола отказался от де Брёйне во времена работы в «Баварии» Винисиус может уйти из «Реала» - назван возможный новый клуб нападающего Клопп сделал важное заявление по Салаху Спасители Месси и Суарес урвали «Интер Майами» ничью с «Нэшвиллом» в Лиге чемпионов КОНКАКАФ Гвардиола назвал двух главных соперников «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов Дублирующий Мбаппе, бальзам «Баварии», Нойер на пороге абсолютного рекорда
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна «Атлетик» не пропустил от «Барселоны»
Спортивные новости
«Спартак» разобрался с «Северсталью» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ «Локомотив» вновь победил и выбил ЦСКА из Кубка Гагарина «Автомобилист» выиграл у «Ак Барса» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ «Трактор» одолел «Салават Юлаев» и приблизился к победе в серии На Спартакиаде в Сочи произошёл массовый завал Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Барселона Барселона
Мальорка Мальорка
1
0
1.48 4.60 6.90
Видео
09.03.24 в 16:00
Валенсия Валенсия
Хетафе Хетафе
2.13 3.10 3.55
Видео
09.03.24 в 18:15
Кадис Кадис
Атлетико М Атлетико М
4.40 3.55 1.78
Видео
09.03.24 в 20:30
Гранада Гранада
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
4.40 3.45 1.82
Видео
09.03.24 в 23:00
Жирона Жирона
Осасуна Осасуна
1.58 4.20 5.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Марта
01:26 · Испания. Ла Лига
Хави ответил на вопрос о травме Рафиньи
01:22 · Испания. Ла Лига
​Тренер «Мальорки»: «Хочу поаплодировать своим игрокам»
01:19 · Испания. Ла Лига
Хави похвалил Кубарси
01:17 · Испания. Ла Лига
​Хави: «Трудовая победа»
01:15 · Испания. Ла Лига
​Хави: «Сделаем всё возможное против «Наполи»
01:13 · Испания. Ла Лига
​Ямаль: «Пришлось много работать»
01:08 · Испания. Ла Лига
«Барселона» впервые в сезоне не пропустила в трёх матчах кряду
01:02 · Испания. Ла Лига
Рафинья рискует пропустить матч против «Наполи»
00:57 · Испания. Ла Лига
«Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» 8
00:14 · Испания. Ла Лига
Голкипер «Мальорки» отразил 9 пенальти с сезона-2019/20 – рекорд топ-5 лиг
00:02 · Испания. Ла Лига
«Барселона» снова потеряла Рафинью из-за травмы 2
08 Марта
23:37 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может отказаться от кандидатур двух известных тренеров слухи
23:23 · Испания. Ла Лига
18-летний Гиу впервые вышел в старте «Барселоны» в Ла Лиге
23:14 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген – третий в истории неиспанский игрок с 400+ матчами за «Барселону»
22:30 · Испания. Ла Лига
«Барселона» - «Мальорка»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 9
Все новости
Рекомендуем