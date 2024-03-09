​Ямаль: «Пришлось много работать»

В Испании начались матчи двадцать восьмого тура Ла Лиги, каталонская «Барселона» обыграла в домашнем матче «Мальорку», а единственный мяч встречи забил Ламин Ямаль. После игры юное дарование каталонского суперклуба прокомментировало свой успех. Ямаль отметил, что для гола пришлось приложить много труда:

Доволен победой, рад за себя и за команду. Пришлось много работать в этом матче. Гол облегчил нашу задачу, сейчас нам надо думать о матче Лиги чемпионов с «Наполи», - заявил Ямаль в послематчевом интервью.

В следующем туре чемпионата «Барселоне» предстоит сыграть с мадридским «Атлетико».