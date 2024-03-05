Ферран Торрес должен быть готов к матчу с «Наполи»

Нападающий каталонской «Барселоны» Ферран Торрес должен вернуться в строй к ответному матчу ⅛ финала Лиги чемпионов против «Наполи», который состоится через неделю. Об этом сообщает журналист Адриа Альбетс.

Напомним, из-за своей травмы Торрес пропустил несколько последних поединков «Барселоны». Сообщается, что в пятничной игре с «Мальоркой» футболист вряд ли сможет принять участие. Зато тренерский штаб «Барселоны» ожидает, что Торрес выйдет на поле в матче с «Наполи».

Ферран записал на свой актив 7 голов и 2 результативные передачи в этом розыгрыше чемпионата Испании. В своё время «Барселона» заплатила за игрока 55 миллионов евро.