Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике не собирается возвращаться в «Барселону».

Руководство «сине-гранатовых», согласно распространённым слухам, мечтает о назначении испанца по окончании текущего сезона, когда пост оставит Хави Эрнандес. Тем не менее, как информирует Sport, Энрике не заинтересован в возвращении в «Барселону». Специалист сосредоточен на своей текущей работе и не ответит согласием каталонцам, даже если те сделают ему конкретное предложение.

Контракт Луиса Энрике с «ПСЖ» рассчитан до середины 2025 года. «Барселону» наставник возглавлял с 2014 по 2017 год, приведя команду к триумфу в Лиге чемпионов.