Агирре: «Не бывает удобных моментов для встречи с «Барселоной»

Главный тренер «Мальорки» Хавьер Агирре поделился ожиданиями от матча против «Барселоны».

Домашний для «сине-гранатовых» поединок состоится 8 марта. Начало запланировано на 23:00 по московскому времени.

«Я бы не сказал, что «Барселона» уязвима. Мы уже видели команды, которые, как казалось многим, могут стать проблемой для «Барселоны», но в итоге пропускали от неё четыре гола. Да, у «Барсы» есть проблемы с травмами, но нельзя недооценивать таких игроков, как Ямаль и Кубарси, несмотря на их возраст. Не бывает удобных моментов, когда речь идёт о встрече с «Барселоной». Они добиваются хороших результатов с момента объявления Хави об уходе. Нам будет трудно, но мы намерены бороться», – цитирует Estadio Deportivo Агирре.