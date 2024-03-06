Де Дзерби остаётся приоритетным кандидатом для «Барселоны»

Каталонская «Барселона» продолжает интересоваться главным тренером «Брайтона» Роберто де Дзерби. По информации от журналиста Луиса Рохо, итальянский специалист остаётся приоритетным кандидатом для «сине-гранатовых» на пост нового тренера.

Ранее сообщалось, что бывший наставник «Барселоны» Хосеп Гвардиола посоветовал руководству «сине-гранатовых» назначить именно де Дзерби. Проблемой может стать тот факт, что для подписания контракта с Роберто каталонцам придётся заплатить «Брайтону» солидную неустойку.

Другими кандидатами на пост тренера «Барселоны» ранее назывались Томас Тухель и Ханс-Дитер Флик.