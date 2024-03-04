Педри не потребуется операция, игрок надеется вернуться до конца сезона

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри получил травму во вчерашнем поединке против «Атлетика» Бильбао. По информации от RAC 1, испанцу не потребуется операция. Футболист рассчитывает вернуться в строй до конца сезона.

Напомним, во вчерашней игре также травму получил Френки де Йонг. У «Барселоны» довольно сложная кадровая ситуация в полузащите, ведь в лазарете также находится Гави, который пропустит остаток сезона из-за травмы крестообразных связок колена.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Педри отметился двумя голами и двумя результативными передачами. После полученной травмы в игре с «Атлетиком», полузащитник не смог сдержать слёзы.