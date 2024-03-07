Хави объяснил, как Роке может заслужить игровые минуты

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о состоянии нападающего Витора Роке, который присоединился к команде в январе из «Атлетико Паранаэнсе».

«Роке конкурирует с Левандовски и другими нападающими. Он уже помог нам и будет помогать в дальнейшем. Если Витор заслужит, он наверняка получит игровые минуты в ближайших матчах», – дал понять Хави на пресс-конференции перед игрой с «Мальоркой» в чемпионате Испании.

В последнем матче «Барселоны» с «Атлетиком» Бильбао Роке остался неиспользованной заменой. В этом сезоне 19-летний бразилец отметился двумя голами в семи матчах Ла Лиги.