Хави ответил, сможет ли Педри сыграть на Евро-2024

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на вопрос журналистов о состоянии полузащитника Педри, который получил неприятную травму в последнем туре чемпионата Испании против «Атлетика» Бильбао.

«Сможет ли Педри сыграть на Евро-2024? Сейчас самое главное это то, чтобы он восстановился как можно лучше. Вы не должны думать о том, вернётся ли он к эль класико или к чемпионату Европы», – сказал Хави на пресс-конференции.

Ранее авторитетные источники сообщали о том, что Педри должен вернуться в строй к концу апреля или к началу мая. Ожидается, что полузащитник сможет принять участие на летнем чемпионате Европы.