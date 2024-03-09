«Барселона» впервые в сезоне не пропустила в трёх матчах кряду

«Барселоне» удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности в последних трёх матчах.

В пятницу каталонский гранд не позволил забить «Мальорке», выиграв с минимальным счётом, а чуть раньше распечатать ворота Марка-Андре тер Штегена не смогли «Атлетик» Бильбао (0:0) и «Хетафе» (4:0). Как сообщает Barсa Universal, это первый в сезоне случай, когда «Барселоне» удалось не пропустить в трёх встречах подряд в рамках всех турниров.

После 28 туров нынешнего розыгрыша Ла Лиги на счету «сине-гранатовых» 34 пропущенных гола. В прошлой кампании команда Хави Эрнандеса пропускала значительно меньше – всего 20 мячей в 38 играх.