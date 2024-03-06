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«Барселоне» предложили подписать Дибалу слухи

06 Марта 2024 • 14:26 Комментировать
Барселона
...
Мальорка
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08.03 23:00

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала может перебраться в «Барселону» в летнее трансферное окно.

Как утверждает Давид Бернабеу Ревертер, услуги 30-летнего футболиста были предложены каталонскому клубу. Сообщается, что в соглашении Дибалы с «Ромой» есть пункт об отступных в размере 12 миллионов евро, который «Барселона» может активировать предстоящим летом.

По данным источника, сам Дибала хотел бы продолжить свою карьеру в Испании. При этом отмечается, что аргентинец не считается приоритетным вариантом для «Барселоны», но «сине-гранатовые» будут за ним следить.

В текущем сезоне Дибала провел 26 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и записал на свой счет семь ассистов. Контракт игрока с «Ромой» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 25 миллионов евро.

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