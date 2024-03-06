«Барселоне» предложили подписать Дибалу

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала может перебраться в «Барселону» в летнее трансферное окно.

Как утверждает Давид Бернабеу Ревертер, услуги 30-летнего футболиста были предложены каталонскому клубу. Сообщается, что в соглашении Дибалы с «Ромой» есть пункт об отступных в размере 12 миллионов евро, который «Барселона» может активировать предстоящим летом.

По данным источника, сам Дибала хотел бы продолжить свою карьеру в Испании. При этом отмечается, что аргентинец не считается приоритетным вариантом для «Барселоны», но «сине-гранатовые» будут за ним следить.

В текущем сезоне Дибала провел 26 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и записал на свой счет семь ассистов. Контракт игрока с «Ромой» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 25 миллионов евро.