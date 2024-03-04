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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ферран Торрес находится на финальной стадии восстановления

04 Марта 2024 • 14:08 Комментировать
Барселона
...
Мальорка
08.03 23:00

Нападающий каталонской «Барселоны» Ферран Торрес в настоящий момент находится на финальной стадии восстановления. Напомним, испанский футболист пропустил несколько последних матчей «сине-гранатовых» из-за травмы.

Журналист Роджер Торелло утверждает, что нападающий уже скоро должен вернуться в строй. Пока неизвестно, сможет ли Торрес принять участие в ближайшем поединке своей команды против «Мальорки», который состоится в пятницу в рамках чемпионата Испании.

Ферран в нынешнем розыгрыше Ла Лиги отметился 7 голами и 2 результативными передачами, установив индивидуальный рекорд результативности в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ферран Торрес

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БАРСЕЛОНА МАЛЬОРКА
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