Ферран Торрес находится на финальной стадии восстановления

Нападающий каталонской «Барселоны» Ферран Торрес в настоящий момент находится на финальной стадии восстановления. Напомним, испанский футболист пропустил несколько последних матчей «сине-гранатовых» из-за травмы.

Журналист Роджер Торелло утверждает, что нападающий уже скоро должен вернуться в строй. Пока неизвестно, сможет ли Торрес принять участие в ближайшем поединке своей команды против «Мальорки», который состоится в пятницу в рамках чемпионата Испании.

Ферран в нынешнем розыгрыше Ла Лиги отметился 7 голами и 2 результативными передачами, установив индивидуальный рекорд результативности в чемпионате.