​В «Барселоне» есть сомнения по будущему топ-защитника

«Барселоне» нужно сокращать зарплатную ведомость, и один из рычагов – продажи футболистов летом. Не исключено, что клуб покинет топовый защитник – Рональд Араухо. Как сообщает RAC1, в клубе есть сомнения относительно того, захочет ли Араухо оставаться в стане «сине-гранатовых» на следующий сезон. Учитывая финансовое положение, дорогостоящий трансфер уругвайца может помочь «Барсе».

Рональду Араухо 24 года, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 70 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 уругваец провёл 29 матчей, в которых записал на свой счёт один гол.