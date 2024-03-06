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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Барселоны» заявил, что дал бы Араухо пожизненный контракт

06 Марта 2024 • 22:38 Комментировать
Барселона
...
Мальорка
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08.03 23:00

«Барселона» заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с защитником Рональдом Араухо.

Инсайдер Фабрицио Романо опубликовал слова президента каталонского клуба Жоана Лапорты, который, комментируя возможный уход футболиста, сказал: «Если бы я мог – предложил бы ему пожизненный контракт в клубе».

24-летний уругваец выступает за «Барселону» с 2018 года. В общей сложности он провёл за «сине-гранатовых» 142 матча, забил восемь голов и сделал три результативные передачи. До этого он выступал у себя родине в Уругвае за «Уракан» и «Рентистас».

Соглашение футболиста с «Барселоной» рассчитано ещё на два года. Ранее сообщалось об интересе к Араухо со стороны мюнхенской «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Рональд Араухо ещё теги

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