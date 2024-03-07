Араухо: «Мы отдадим все силы для того, чтобы пройти «Наполи»

Защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо поделился ожиданиями от ответного поединка с «Наполи» в ⅛ финала Лиги чемпионов. Напомним, первая игра в Италии завершилась вничью 1:1. Авторами голов стали нападающие Роберт Левандовски и Виктор Осимхен.

«От матча с «Наполи» очень большие ожидания. Мы знаем, что значит эта игра. В первом матче на выезде мы заслужили победить. Мы отдадим все силы в ответной игре для того, чтобы пройти «Наполи». Поддержка домашней публики должна нам помочь. Мы готовы», – приводит слова Араухо Barca Universal.

В последний раз «Барселона» играла в четвертьфинале Лиги чемпионов в 2020 году.