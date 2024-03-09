Хави похвалил Кубарси

В Испании начались матчи двадцать восьмого тура Ла Лиги, каталонская «Барселона» обыграла в домашнем матче «Мальорку», а единственный мяч встречи забил Ламин Ямаль. События прошедшей игры прокомментировал наставник каталонского суперклуба Хави Эрнандес, он похвалил юного Пау Кубарси - новую восходящую звезду команды.

- Пау очень цепкий защитник, он сегодня не ошибался в обороне, и я очень доволен им. Ламин забил, а Пау обеспечил крепость нашей обороны, - заявил Хави в послематчевом интервью.

В следующем туре чемпионата «Барселоне» предстоит сыграть с мадридским «Атлетико».