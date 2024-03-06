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Чемпионат Испании. Ла Лига

«ПСЖ» всё ещё хочет купить Гави

06 Марта 2024 • 10:44 Комментировать
Барселона
...
Мальорка
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08.03 23:00

«ПСЖ» ещё не отказался от идеи приобретения полузащитника «Барселоны» Гави. По информации от издания Marca, парижская команда до сих пор допускает летний трансфер испанского хавбека.

Напомним, в конце осени Гави получил травму крестообразных связок колена, из-за которой выбыл из строя до конца сезона. «ПСЖ» хочет воспользоваться нестабильной финансовой ситуацией в «Барселоне» и переманить талантливого полузащитника.

Ранее сообщалось, что Гави не собирается покидать свою команду в летнее трансферное окно. «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость 19-летнего хавбека в 90 миллионов евро.

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