«ПСЖ» всё ещё хочет купить Гави

«ПСЖ» ещё не отказался от идеи приобретения полузащитника «Барселоны» Гави. По информации от издания Marca, парижская команда до сих пор допускает летний трансфер испанского хавбека.

Напомним, в конце осени Гави получил травму крестообразных связок колена, из-за которой выбыл из строя до конца сезона. «ПСЖ» хочет воспользоваться нестабильной финансовой ситуацией в «Барселоне» и переманить талантливого полузащитника.

Ранее сообщалось, что Гави не собирается покидать свою команду в летнее трансферное окно. «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость 19-летнего хавбека в 90 миллионов евро.