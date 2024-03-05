Игрок «Барселоны» Рафинья интересен «Челси» и «Ньюкаслу»

Нападающий «Барселоны» Рафинья может продолжить карьеру в АПЛ.

По информации Diario Sport, интерес к 27-летнему бразильцу проявляют «Челси» и «Ньюкасл», однако сам игрок хотел бы остаться в каталонском клубе.

Ранее сообщалось, что Рафинья также интересен лондонскому «Арсеналу», который планирует начать переговоры в ближайшие недели.

Отметим, что в период с 2020 по 2022 год вингер уже выступал в Англии, где защищал цвета «Лидса».

В текущем сезоне Рафинья провёл за «Барселону» 25 матчей, забил пять голов и отдал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 50 миллионов евро.