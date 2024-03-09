Иньиго Мартинес: «Ямаль – игрок с редким талантом»

Центральный защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес похвалил своего одноклубника Ламина Ямаля.

В пятницу 16-летний вингер принёс каталонцам победу над «Мальоркой», забив единственный гол в матче на 73-й минуте. В активе восходящей звезды уже шесть забитых мячей и семь результативных передач в нынешней кампании.

«Ламин – особенный игрок, таким талантом обладают очень немногие. Мы надеемся, что он продолжит в том же духе, но мы должны заботиться о нём, ведь он очень молод», – высказался в послематчевом интервью Мартинес.

Ламин Ямаль отметит свой 17-й день рождения в июле. Дебют игрока за первую команду «Барселоны» состоялся ещё в прошлом сезоне, когда футболисту было 15 лет.