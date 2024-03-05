«Барселона» начала переговоры с Кубарси по новому контракту

Каталонская «Барселона» вступила в переговоры с центральным защитником команды Пау Кубарси по новому трудовому соглашению.

Как сообщает Mundo Deportivo, руководство «сине-гранатовых» хочет немного подкорректировать соглашение Кубарси на фоне получения игроком нового статуса в клубе. По данным источника, в «Барселоне» уверены в большом потенциале 17-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что сам Кубарси настроен остаться в «Барселоне» и не будет рассматривать предложения «Баварии» и «ПСЖ», которые в нем заинтересованы.

В текущем сезоне Кубарси провел десять матчей за основную команду и отметился одной голевой передачей.