«Барселона» проявляет интерес к главному тренеру лондонского «Арсенала» Микелю Артеты. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, 41-летний Артета очень нравится президенту «Барселоны» Жоану Лапорте и спортивному директору «сине-гранатовых» Деку. Сообщается, что каталонский клуб уже связался с тренером, однако переговорный процесс кажется очень сложным.

Напомним, ранее действующий наставник «Барселоны» Хави Эрнандес объявил о своем уходе из клуба в конце текущего сезона.

После 27 туров «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 58 очков.