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Хави рассказал о состоянии Фелиша

02 Марта 2024 • 16:41 Комментировать
Барселона
...
Мальорка
08.03 23:00

Главный тренер каталонской «Барселоны» рассказал о состоянии нападающего Жоау Фелиша. Напомним, португалец в конце января получил травму и смог вернуться лишь через месяц. В последнем матче с «Хетафе» Фелиш отметился голом и помог «Барселоне» одержать победу 4:0 в рамках чемпионата Испании.

«Фелиш только недавно восстановился после травмы. Мы не должны его сильно нагружать определённое время, но сейчас он чувствует себя комфортно и продолжает вносить вклад в игру команды. Я полностью доволен Жоау», – сказал Хави на пресс-конференции.

Аренда Фелиша заканчивается уже летом. «Барселона» пока не решила, будет ли выкупать игрока у мадридского «Атлетико».

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БАРСЕЛОНА МАЛЬОРКА
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