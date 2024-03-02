Хави рассказал о состоянии Фелиша

Главный тренер каталонской «Барселоны» рассказал о состоянии нападающего Жоау Фелиша. Напомним, португалец в конце января получил травму и смог вернуться лишь через месяц. В последнем матче с «Хетафе» Фелиш отметился голом и помог «Барселоне» одержать победу 4:0 в рамках чемпионата Испании.

«Фелиш только недавно восстановился после травмы. Мы не должны его сильно нагружать определённое время, но сейчас он чувствует себя комфортно и продолжает вносить вклад в игру команды. Я полностью доволен Жоау», – сказал Хави на пресс-конференции.

Аренда Фелиша заканчивается уже летом. «Барселона» пока не решила, будет ли выкупать игрока у мадридского «Атлетико».