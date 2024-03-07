У Хави спросили, что он думает о возможном возвращении Энрике в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес не стал отвечать на вопрос о возможном возвращении в команду Луиса Энрике, который ныне возглавляет французский «ПСЖ». Ранее сообщалось, что летом испанец может потерять работу в Париже и вернуться на «Камп Ноу».

«Если говорить о ситуации с новым тренером, я предпочитаю сфокусироваться на настоящем и завершить нынешний сезон как можно лучше. Давайте сконцентрируемся на задачах, которые стоят перед нами сейчас», – сказал Хави на пресс-конференции.

Хави в своём последнем сезоне в «Барселоне» в качестве футболиста как раз выступал под руководством Луиса Энрике. В той кампании команда оформила требл.