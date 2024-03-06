Педри должен восстановиться к эль-класико

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри прошёл углублённое обследование своей травмы, которую получил в последнем туре чемпионата Испании против «Атлетика» Бильбао.

По информации от инсайдера Фернандо Поло, травма испанца не является рецидивом предыдущего повреждения. Ожидается, что полузащитник точно сможет принять участие в эль класико против мадридского «Реала», которое запланировано на середину апреля.

Ранее сообщалось, что Педри из-за травмы может пропустить чемпионат Европы, но обследование опровергло все опасения. В этом сезоне 21-летний полузащитник записал на свой актив по два гола и результативные передачи в чемпионате Испании.