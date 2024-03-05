Лапорте нравится немецкая школа тренеров, «Барселона» рассматривает трёх кандидатов

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта хотел бы видеть на посту нового тренера представителя немецкой школы. По информации от Diario AS, руководитель «сине-гранатовых» рассматривает кандидатуры Юлиана Нагельсманна, Томаса Тухеля и Ханса-Дитера Флика.

Отметим, что из перечисленного списка только Флик в данный момент находится без работы, но Тухель должен покинуть «Баварию» летом, а у Нагельсманна истекает контракт со сборной Германии после чемпионата Европы.

Нынешний тренер «Барселоны» Хави Эрнандес оставит свой пост по окончании сезона. Испанец недавно заявил, что не изменит своё решение.