Энрике не хочет покидать «ПСЖ», несмотря на интерес «Барселоны»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике не хочет покидать свою команду в обозримом будущем. По информации от издания Sport, испанский специалист счастлив в Париже.

Если верить источнику, руководство «ПСЖ» также довольно работой Энрике и не собирается его увольнять. Луис не хочет покидать команду даже несмотря на то, что в его возвращении заинтересована каталонская «Барселона». Ранее сообщалось, что испанец является приоритетным кандидатом для руководства «сине-гранатовых» на пост главного тренера.

«ПСЖ» под руководством Энрике недавно впервые с 2021 года вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. В чемпионате команда лидирует с отрывом в 9 очков от второго места.