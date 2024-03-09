«Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой»

В матче 28-го тура чемпионата Испании «Мальорка» долго отбивала все атаки «Барселоны». В середине первого тайма ВАР помог каталонцам получить право пробить 11-метровый после падения Рафиньи. Илкай Гюндоган с точки нанес откровенно плохой удар, и вратарь парировал. Во втором тайме после навеса Серхи Дардера Ведат Мурики попал в перекладину. Быстрый ответ Ламина Ямаля с выстрелом с линии штрафной - также планка. Жюль Кунде сбросил мяч на Ямаля, тот рванул в штрафную, избавился от опеки и результативно пробил в угол - 1:0.

Непростая победа вывела «Барселону» на второе место. Отставание от лидера - пять очков. Соперник - 14-й.