«Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой»

В матче 28-го тура чемпионата Испании «Мальорка» долго отбивала все атаки «Барселоны». В середине первого тайма ВАР помог каталонцам получить право пробить 11-метровый после падения Рафиньи. Илкай Гюндоган с точки нанес откровенно плохой удар, и вратарь парировал. Во втором тайме после навеса Серхи Дардера Ведат Мурики попал в перекладину. Быстрый ответ Ламина Ямаля с выстрелом с линии штрафной - также планка. Жюль Кунде сбросил мяч на Ямаля, тот рванул в штрафную, избавился от опеки и результативно пробил в угол - 1:0.
Непростая победа вывела «Барселону» на второе место. Отставание от лидера - пять очков. Соперник - 14-й.
Протокол игры
|(1:0) Ямаль Ламин73'
Тер Штеген Марк-Андре•Кунде Жюль•Кубарси Пау•Иньиго Мартинес• 53'Канселу Жоау•Рафинья Диас37' (Лопес Фермин (37') •Кристенсен Андреас•Гюндоган Илкай87' (Ромеу Ориоль (87') •Ямаль Ламин•Гиу Марк61' (Левандовски Роберт (61') •Фелиш Жоау62' (Роке Витор (62')
Райкович Предраг•Настасич Матия•Раильо Антонио•Копете Хосе83' (Радоньич Неманья (83') •Гонсалес Джованни•Лато Тони71' (Коста Хауме (71') •Дардер Серхи71' (Санчес Антонио (71') •Саму Кошта• 86'Ману Морланес61' (Родригес Даниэль I (61') •Мурики Ведат•Ларин Кайл82' (Пратс Абдон (82')
08 марта. Стадион "Олимпийский стадион Льюиса Компаниса".
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