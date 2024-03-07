«Тоттенхэм» намерен переманить юного игрока «Барселоны»

«Тоттенхэм» нацелился на футболиста молодёжной команды «Барселоны» Дани Родригеса.

Представители «шпор» всерьёз заинтересованы в приглашении 18-летнего вингера, и в «Барселоне» опасаются, что не смогут удержать игрока. Как информирует журналист Тони Хуанмарти, испанцу интересен проект, предложенный «Тоттенхэмом», также английский клуб готов предложить футболисту более выгодные финансовые условия, нежели «Барселона».

Дани Родригес пока не дебютировал за первую команду «сине-гранатовых». В его активе четыре забитых мяча и три результативные передачи в семи матчах юношеской Лиги чемпионов за каталонцев.