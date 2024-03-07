«Барселона» рассматривает Гринвуда как недорогой вариант усиления атаки

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд, выступающий за «Хетафе» на правах аренды, интересен «Барселоне».

Каталонский клуб следит за английским футболистом ещё с начала сезона, о чём неоднократно сообщалось ранее, также интерес к нему приписывается другим грандам Ла Лиги – мадридскому «Реалу» и «Атлетико». По обновлённой информации журналиста Тони Хуанмарти, «Барселона» всерьёз рассматривает вариант с подписанием Гринвуда. Руководство «сине-гранатовых» видит 22-летнего игрока недорогой опцией усиления атаки в предстоящее трансферное окно.

В активе Мэйсона Гринвуда восемь забитых мячей и пять голевых передач в 26 матчах текущего сезона за «Хетафе». Контракт форварда с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2025 года.