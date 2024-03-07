Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» рассматривает Гринвуда как недорогой вариант усиления атаки

07 Марта 2024 • 21:17 Комментировать
Барселона
...
Мальорка
1 1.45 X 4.60 2 6.90
08.03 23:00

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд, выступающий за «Хетафе» на правах аренды, интересен «Барселоне».

Каталонский клуб следит за английским футболистом ещё с начала сезона, о чём неоднократно сообщалось ранее, также интерес к нему приписывается другим грандам Ла Лиги – мадридскому «Реалу» и «Атлетико». По обновлённой информации журналиста Тони Хуанмарти, «Барселона» всерьёз рассматривает вариант с подписанием Гринвуда. Руководство «сине-гранатовых» видит 22-летнего игрока недорогой опцией усиления атаки в предстоящее трансферное окно.

В активе Мэйсона Гринвуда восемь забитых мячей и пять голевых передач в 26 матчах текущего сезона за «Хетафе». Контракт форварда с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2025 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Хетафе Мэйсон Гринвуд трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 07 Марта
18:14
Хави назвал лучшего президента в истории «Барселоны»
16:26
Хави объяснил, как Роке может заслужить игровые минуты
16:05
Хави: «Тер Штеген – лучший вратарь в истории «Барселоны» наряду с Вальдесом»
15:56
Хави – о матче «Реал» – «РБ Лейпциг»: «В футболе не всегда побеждает сильнейший» 8
15:50
«Манчестер Сити» намерен продать Канселу, клуб не собирается вновь отдавать игрока в аренду
15:34
Хави ответил, сможет ли Педри сыграть на Евро-2024
15:30
У Хави спросили, что он думает о возможном возвращении Энрике в «Барселону»
15:25
Хави оценил игру «Мальорки» в этом сезоне
15:15
«Барселона» в последние дни вела переговоры с агентом Флика, но решение ещё не принято
12:00
Араухо: «Мы отдадим все силы для того, чтобы пройти «Наполи»
11:55
Араухо: «Победа в Лиге чемпионов – это мечта не только для меня, но и для всей команды»
11:48
Энрике не хочет покидать «ПСЖ», несмотря на интерес «Барселоны»
06 Марта
22:38
Президент «Барселоны» заявил, что дал бы Араухо пожизненный контракт
22:11
​В «Барселоне» есть сомнения по будущему топ-защитника
22:02
​Канселу выразил желание остаться в «Барселоне» 1
17:24
«Барселона» связалась с Артетой
16:25
«Атлетико» одобрил продление аренды Фелиша в «Барселоне»
16:24
Окружение Роке недовольно игровым временем нападающего в «Барселоне»
14:44
Педри должен восстановиться к эль-класико
14:26
«Барселоне» предложили подписать Дибалу
12:12
Де Дзерби остаётся приоритетным кандидатом для «Барселоны»
10:44
«ПСЖ» всё ещё хочет купить Гави
00:45
Педри рискует пропустить Евро-2024 1
05 Марта
23:18
«Барселона» планирует выкупить только одного из пары Фелиш – Канселу 2
22:25
Луис Энрике принял решение по «Барселоне» 1
22:02
Гримальдо: «Считаю Месси лучшим в истории» 1
20:58
Тренер «Спортинга» может возглавить испанский гранд
18:06
«Барселона» начала переговоры с Кубарси по новому контракту
16:58
Игрок «Барселоны» Рафинья интересен «Челси» и «Ньюкаслу»
16:30
​В «Барселоне» возникло беспокойство из-за Педри
14:32
Ферран Торрес должен быть готов к матчу с «Наполи»
11:54
Лапорте нравится немецкая школа тренеров, «Барселона» рассматривает трёх кандидатов
11:36
Хави могут уволить, если «Барселона» не пройдёт «Наполи»
10:58
Лапорта одобрил приоритетную кандидатуру Деку на пост нового тренера «Барселоны» 5
10:45
Журналист Хави Торрес: «Барселона» должна посоветоваться с Гвардиолой по поводу нового тренера» 2
04 Марта
21:46
Маркос Алонсо скоро вернётся к тренировкам с «Барселоной»
15:20
Стало известно, сколько пропустят Педри и де Йонг из-за травм
14:08
Ферран Торрес находится на финальной стадии восстановления
11:37
Педри не потребуется операция, игрок надеется вернуться до конца сезона
11:14
Деку определился, кого хочет видеть новым тренером «Барселоны» 2
03 Марта
15:00
Тухель рассмотрит вариант с «Барселоной» только при одном условии 7
02 Марта
16:41
Хави рассказал о состоянии Фелиша
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАРСЕЛОНА МАЛЬОРКА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала» Клопп назвал единственного игрока в мире, который может не обороняться ​Холанн сообщил, в какой клуб хотел перейти в 2016-м ​«Реал» может купить звезду «Манчестер Сити» - и это не Холанн Анри: «Теперь никто не говорит, что «Арсеналу» нужен новый форвард» В состав «Барселоны» возвращается важный футболист ​«Барселона» может отказаться от важного игрока – известна причина ​Названы три кандидата на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» - есть неожиданная фамилия «Барселона» может бесплатно получить полузащитника «Арсенала» Названа команда, которую может возглавить Клопп
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» Шок для «Реала»: Анчелотти может сесть в тюрьму
Спортивные новости
«Лада» уверенно победила «Авангард» и сократила отставание в серии Селиваненко прокомментировал допуск российских теннисистов на Олимпиаду-2024 Селиваненко высказался о неожиданном вылете Андреевой в первом круге Индиан-Уэллса «Спартак» в овертайме дожал «Северсталь» и увеличил преимущество в серии «Локомотив» на выезде обыграл ЦСКА и находится в шаге от победы в серии Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Марта
22:41 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер ди Марцио рассказал об интересе грандов АПЛ к звезде «Спортинга» Дьёкерешу
22:33 · Англия. Премьер-лига
Салах вернулся на поле после травмы
22:26 · Англия. Премьер-лига
Нуньес – самый результативный игрок АПЛ в 2024 году наряду с де Брёйне
22:20 · Англия. Премьер-лига
Известный инсайдер сообщил, что Осимхену интересен вариант с «Челси»
22:09 · Англия. Премьер-лига
Диаш прокомментировал заявление Трента о «Манчестер Сити»
22:05 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Манчестер Сити» — о словах Александра-Арнольда: «Оформить требл — особое ощущение»
21:57 · Англия. Премьер-лига
Нуньес забил в четырёх матчах за «Ливерпуль» подряд
21:42 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон считает, что ушел из «Ливерпуля» в правильный момент
21:40 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может расстаться с 21 игроком предстоящим летом слухи
21:31 · Англия. Премьер-лига
Аканджи поделился ожиданиями от матча против «Ливерпуля»
21:17 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» рассматривает Гринвуда как недорогой вариант усиления атаки
18:51 · Англия. Премьер-лига
Холанн уколол Александера-Арнольда за слова о трофеях
18:16 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» рады предстоящему переходу Мбаппе в «Реал»
17:24 · Англия. Премьер-лига
Четыре клуба АПЛ следят за форвардом «Валенсии» слухи
16:52 · Англия. Премьер-лига
Поттер – приоритетный кандидат для «Манчестер Юнайтед» на пост нового тренера
Все новости
Рекомендуем