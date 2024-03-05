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Гримальдо: «Считаю Месси лучшим в истории»

05 Марта 2024 • 22:02 Комментировать (1)
Барселона
...
Мальорка
08.03 23:00

Левый защитник «Байера» Алехандро Гримальдо назвал своего кумира детства.

28-летний испанец, играющий ключевую роль в команде Хаби Алонсо, начинал свою карьеру в «Барселоне», однако в первую команду «сине-гранатовых» так и не пробился.

«Кумир моего детства – Лионель Месси, – рассказывает Гримальдо в беседе с инсайдером Фабрицио Романо. – Я считаю, что Лео – лучший в истории», – добавил латераль.

Алехандро Гримальдо покинул ряды «Барселоны» в 2016 году, перебравшись в португальскую «Бенфику». В «Байере» футболист оказался перед началом текущего сезона, перейдя на правах свободного агента.

Лионель Месси представлял цвета «Барселоны» до 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Алехандро Гримальдо Байер ещё теги

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БАРСЕЛОНА МАЛЬОРКА
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Комментарии (1) Все комментарии
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Artur_Morgan.95
05 Марта 2024 в 22:55
хватит говорить об истории. она на то и история, она сама покажет кто лучше, для этого нужно время. прекратите эту пропаганду
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