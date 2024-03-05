Гримальдо: «Считаю Месси лучшим в истории»

Левый защитник «Байера» Алехандро Гримальдо назвал своего кумира детства.

28-летний испанец, играющий ключевую роль в команде Хаби Алонсо, начинал свою карьеру в «Барселоне», однако в первую команду «сине-гранатовых» так и не пробился.

«Кумир моего детства – Лионель Месси, – рассказывает Гримальдо в беседе с инсайдером Фабрицио Романо. – Я считаю, что Лео – лучший в истории», – добавил латераль.

Алехандро Гримальдо покинул ряды «Барселоны» в 2016 году, перебравшись в португальскую «Бенфику». В «Байере» футболист оказался перед началом текущего сезона, перейдя на правах свободного агента.

Лионель Месси представлял цвета «Барселоны» до 2021 года.