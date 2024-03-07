«Барселона» может расстаться с Иньиго Мартинесом

Испанская «Барселона» не исключает варианта, при котором Иньиго Мартинесом покинет каталонский клуб в летнее трансферное окно.

По информации RAC1, «сине-гранатовые» могут выставить 32-летнего игрока на продажу этим летом, чтобы соблюсти лимит зарплат, установленный Ла Лигой.

Отметим, что «благурана» сможет заявить Иньиго на следующий сезон, только если оформит его регистрацию как новый трансфер. Прошлым летом клубу разрешили зарегистрировать игрока в порядке исключения.

К слову, Мартинес присоединился к «Барселоне» летом 2023 года на правах свободного агента. Его контракт рассчитан до 2025-го.